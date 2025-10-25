Ιρλανδία: Κινέζος δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ
Κινέζος εργάτης στην Ιρλανδία λάμβανε μόλις 60€ το μήνα δουλεύοντας 73 ώρες την εβδομάδα. Η WRC του επιδίκασε αποζημίωση 155.000 ευρώ για εκμετάλλευση
Ένας Κινέζος εργάτης που αναγκάστηκε να εργάζεται έως και 73 ώρες την εβδομάδα σε εστιατόριο takeaway στην Ιρλανδία, έλαβε αποζημίωση ύψους 154.828 ευρώ μετά την αποκάλυψη συνθηκών καταχρηστικής εκμετάλλευσης.
Ο Xiaofeng Gao εργαζόταν στο Cavan, σε επιχειρήσεις εστίασης υπό τον τίτλο Lam’s Asian Cuisine και Eskimo Pizza, μετά τη μετανάστευσή του στην Ιρλανδία το 2022.
