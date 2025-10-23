Η ιστορία του Κολομβιανού που εξαπάτησε 200.000 ανθρώπους: Από ένας απλός απατεώνας έγινε στόχος του FBI
Η ιστορία του Κολομβιανού που εξαπάτησε 200.000 ανθρώπους: Από ένας απλός απατεώνας έγινε στόχος του FBI

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας, ο Juan José Benavides φέρεται να ξέπλυνε περισσότερα από 126,7 δισεκατομμύρια κολομβιανά πέσος, προσέφεροντας ένα υποτιθέμενο κρυπτονόμισμα

Η ιστορία του Κολομβιανού που εξαπάτησε 200.000 ανθρώπους: Από ένας απλός απατεώνας έγινε στόχος του FBI
Ο Juan José Benavides Velasco, ο οποίος θεωρείται ο βασικός οργανωτής του ξεπλύματος κεφαλαίων μέσω του κρυπτονομίσματος με την ονομασία Daily Cop, παραμένει υπό κράτηση στην Αργεντινή εδώ και δύο μήνες, ενώ επιδιώκει να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στην Κολομβία, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών (FBI) εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αργεντινής συνέλαβε τον Velasco στα τέλη Αυγούστου στο Μεντόζα, κάτι παραπάνω από ένα μήνα αφότου η Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας τον κατηγόρησε επίσημα για εγκληματική συνωμοσία, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα κεφαλαίων.

«Προχωρήσαμε στη σύλληψη ενός Κολομβιανού πολίτη με διεθνές ένταλμα για ξέπλυμα κεφαλαίων και παράνομο πλουτισμό. Ανήκε σε μια εγκληματική οργάνωση στην Κολομβία που προσέφερε ένα υποτιθέμενο κρυπτονόμισμα με την ονομασία “Daily Cop” για τις απάτες της», ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αργεντινής στο X.

