Γιατί τα social media έχουν κατακλυστεί από βίντεο τεχνητής νοημοσύνης;
Γιατί τα social media έχουν κατακλυστεί από βίντεο τεχνητής νοημοσύνης;
Η OpenAI λανσάρει το Sora 2 και τα social media γεμίζουν με ρεαλιστικά AI βίντεο. Deepfakes, ηθικά διλήμματα και η... βαρεμάρα των χρηστών
Αν τις τελευταίες μέρες το feed σου μοιάζει πιο σουρεαλιστικό από ποτέ, δεν είναι η ιδέα σου. Από νεογέννητα που βγαίνουν τρέχοντας από το μαιευτήριο μέχρι γάτες που πετούν πάνω σε ανεμοστρόβιλους, το διαδίκτυο ζει μια νέα ψηφιακή φρενίτιδα -αυτή της τεχνητής νοημοσύνης σε βίντεο.
Η αιτία έχει όνομα: Sora 2. Η OpenAI παρουσίασε στα τέλη Σεπτεμβρίου τη νέα της «γεννήτρια» βίντεο, περιγράφοντάς την ως «πιο ρεαλιστική και πιο ακριβή από ποτέ». Το πρόγραμμα, που προς το παρόν λειτουργεί μόνο με πρόσκληση, μπορεί να δημιουργεί εικόνες και σκηνές με απίστευτη λεπτομέρεια - σε βαθμό που συχνά δυσκολεύεσαι να ξεχωρίσεις το αληθινό από το ψηφιακό.
Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι ροές των social media γέμισαν με «πλάνα» που ποτέ δεν συνέβησαν.
Από viral θαύματα σε deepfakes με διασημότητες
Η νέα τεχνολογία έδωσε φτερά στους χρήστες: εκατοντάδες deepfakes κατακλύζουν το διαδίκτυο, με πιο δημοφιλή όσα αγγίζουν τα όρια του παράλογου. Από ηλικιωμένες που κάνουν τούμπες μέχρι τον Μάικλ Τζάκσον να χορεύει με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, το Sora έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν... παράλληλο κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Η αιτία έχει όνομα: Sora 2. Η OpenAI παρουσίασε στα τέλη Σεπτεμβρίου τη νέα της «γεννήτρια» βίντεο, περιγράφοντάς την ως «πιο ρεαλιστική και πιο ακριβή από ποτέ». Το πρόγραμμα, που προς το παρόν λειτουργεί μόνο με πρόσκληση, μπορεί να δημιουργεί εικόνες και σκηνές με απίστευτη λεπτομέρεια - σε βαθμό που συχνά δυσκολεύεσαι να ξεχωρίσεις το αληθινό από το ψηφιακό.
Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι ροές των social media γέμισαν με «πλάνα» που ποτέ δεν συνέβησαν.
Από viral θαύματα σε deepfakes με διασημότητες
Η νέα τεχνολογία έδωσε φτερά στους χρήστες: εκατοντάδες deepfakes κατακλύζουν το διαδίκτυο, με πιο δημοφιλή όσα αγγίζουν τα όρια του παράλογου. Από ηλικιωμένες που κάνουν τούμπες μέχρι τον Μάικλ Τζάκσον να χορεύει με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, το Sora έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν... παράλληλο κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα