Τέλος του κόσμου: NASA και Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο προβλέπουν πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη

Υπερυπολογιστές προβλέπουν ότι η ζωή στη Γη θα επηρεαστεί από την εντεινόμενη ηλιακή δραστηριότητα και την κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες εκτιμούν πότε η ατμόσφαιρα θα γίνει μη φιλόξενη για οργανισμούς που εξαρτώνται από οξυγόνο