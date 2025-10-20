Τέλος του κόσμου: NASA και Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο προβλέπουν πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη
Τέλος του κόσμου: NASA και Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο προβλέπουν πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη
Υπερυπολογιστές προβλέπουν ότι η ζωή στη Γη θα επηρεαστεί από την εντεινόμενη ηλιακή δραστηριότητα και την κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες εκτιμούν πότε η ατμόσφαιρα θα γίνει μη φιλόξενη για οργανισμούς που εξαρτώνται από οξυγόνο
Ερευνητές της NASA σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Toho στην Ιαπωνία χρησιμοποίησαν υπερυπολογιστές για να εκτιμήσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Γης.
Οι προσομοιώσεις τους δείχνουν ότι η ζωή στον πλανήτη μας, τόσο η ανθρώπινη όσο και η μικροβιακή, θα αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις καθώς ο Ήλιος θα συνεχίσει να θερμαίνεται και να διαστέλλεται.
