«Για να σωθεί η χώρα»: Η εταιρεία που δίνει 60.000 ευρώ μπόνους σε υπαλλήλους που αποκτούν παιδιά
Στη Νότια Κορέα, ο δισεκατομμυριούχος Lee Joong-keun, πρόεδρος του Booyoung Group, προσφέρει 60.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο που αποκτά παιδί, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τη δημογραφική κρίση που απειλεί την οικονομία και το μέλλον της χώρας
Η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει σοβαρή δημογραφική πρόκληση: το ποσοστό γεννήσεων στη χώρα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο παγκοσμίως, με τον μέσο αριθμό παιδιών ανά γυναίκα να έχει φτάσει το 0,78 το 2022 και τις προβλέψεις για φέτος να υπολογίζουν πτώση στο 0,65. Αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση, ο δισεκατομμυριούχος Lee Joong-keun, πρόεδρος και ιδρυτής του ομίλου ακινήτων Booyoung Group, αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα για να ενισχύσει τη γεννητικότητα μεταξύ των εργαζομένων του.
Η εταιρεία προσέφερε 7 δισεκατομμύρια κορεατικά γουόν (περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ) σε 70 οικογένειες που απέκτησαν παιδιά το 2021. Κάθε εργαζόμενος που απέκτησε παιδί έλαβε μπόνους ύψους 100 εκατομμυρίων κορεατικών γουόν, δηλαδή πάνω από 60.000 ευρώ. Επιπλέον, η Booyoung προσφέρει βοήθεια για την κάλυψη των λογαριασμών ενοικίου, των διδάκτρων πανεπιστημίου και των ιατρικών εξόδων για τα παιδιά των εργαζομένων της.
