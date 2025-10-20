«Για να σωθεί η χώρα»: Η εταιρεία που δίνει 60.000 ευρώ μπόνους σε υπαλλήλους που αποκτούν παιδιά

Στη Νότια Κορέα, ο δισεκατομμυριούχος Lee Joong-keun, πρόεδρος του Booyoung Group, προσφέρει 60.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο που αποκτά παιδί, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τη δημογραφική κρίση που απειλεί την οικονομία και το μέλλον της χώρας