Επτά σοβαροί λόγοι για να ανοίγετε τα παράθυρά σας κάθε μέρα ακόμη και όταν έξω έχει παγωνιά
Επτά σοβαροί λόγοι για να ανοίγετε τα παράθυρά σας κάθε μέρα ακόμη και όταν έξω έχει παγωνιά
Ο καθαρός αέρας μέσα στο σπίτι είναι πιο σημαντικός απ’ όσο νομίζετε. Δείτε γιατί το να ανοίγετε τα παράθυρα κάθε μέρα, ακόμη και μέσα στην παγωνιά, ωφελεί την υγεία, τον ύπνο και την ευεξία σας
Ο αέρας μέσα στο σπίτι μπορεί να είναι πιο επικίνδυνος από το κρύο έξω. Δείτε γιατί ο καθημερινός αερισμός είναι απαραίτητος για την υγεία, την ενέργεια και την ευεξία σας, ακόμη και τους πιο κρύους μήνες.
Ο χειμώνας πλησιάζει, και το φυσικό ένστικτο όλων είναι να κρατούν τα παράθυρα κλειστά για να διατηρήσουν τη ζεστασιά. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στην ποιότητα του αέρα και γιατρούς, αυτή η συνήθεια μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Ο εσωτερικός αέρας, φορτωμένος με σωματίδια, ρύπους και υγρασία, μπορεί να είναι έως και πέντε φορές πιο μολυσμένος από τον εξωτερικό.
Ο καθημερινός αερισμός, έστω και για λίγα λεπτά, είναι ένα απλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό μέτρο για να προστατεύσετε την υγεία σας, να διατηρήσετε καθαρό το σπίτι και να ενισχύσετε την ευεξία σας.
1. Μειώνει τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων
Ανοίγοντας τα παράθυρα για λίγα λεπτά την ημέρα, μειώνεται η συγκέντρωση μικροβίων και ιών στον αέρα, περιορίζοντας την πιθανότητα μόλυνσης από γρίπη, COVID-19 ή άλλες αναπνευστικές ασθένειες.
2. Εξισορροπεί τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ειδικά σε υπνοδωμάτια, τα επίπεδα CO₂ αυξάνονται σημαντικά. Αυτό προκαλεί πονοκεφάλους, κόπωση και δυσκολία συγκέντρωσης. Ένας σύντομος αερισμός επαναφέρει τα επίπεδα οξυγόνου και βοηθά το μυαλό να «καθαρίσει».
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ο χειμώνας πλησιάζει, και το φυσικό ένστικτο όλων είναι να κρατούν τα παράθυρα κλειστά για να διατηρήσουν τη ζεστασιά. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στην ποιότητα του αέρα και γιατρούς, αυτή η συνήθεια μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Ο εσωτερικός αέρας, φορτωμένος με σωματίδια, ρύπους και υγρασία, μπορεί να είναι έως και πέντε φορές πιο μολυσμένος από τον εξωτερικό.
Ο καθημερινός αερισμός, έστω και για λίγα λεπτά, είναι ένα απλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό μέτρο για να προστατεύσετε την υγεία σας, να διατηρήσετε καθαρό το σπίτι και να ενισχύσετε την ευεξία σας.
1. Μειώνει τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων
Ανοίγοντας τα παράθυρα για λίγα λεπτά την ημέρα, μειώνεται η συγκέντρωση μικροβίων και ιών στον αέρα, περιορίζοντας την πιθανότητα μόλυνσης από γρίπη, COVID-19 ή άλλες αναπνευστικές ασθένειες.
2. Εξισορροπεί τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ειδικά σε υπνοδωμάτια, τα επίπεδα CO₂ αυξάνονται σημαντικά. Αυτό προκαλεί πονοκεφάλους, κόπωση και δυσκολία συγκέντρωσης. Ένας σύντομος αερισμός επαναφέρει τα επίπεδα οξυγόνου και βοηθά το μυαλό να «καθαρίσει».
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα