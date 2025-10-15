Τέλος τα προκάτ: Σπίτια-κάψουλες φέρνουν επανάσταση στη στέγαση στην Ευρώπη

Τα σπίτια-κάψουλες φτάνουν στην Ευρώπη, φέρνοντας επανάσταση στη στέγαση. Μικρές, modular κατοικίες με πλήρη αυτοματισμό, γρήγορη εγκατάσταση και ανθεκτικά υλικά προσφέρουν νέα λύση για οικονομική και έξυπνη διαμονή