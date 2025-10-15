Τέλος τα προκάτ: Σπίτια-κάψουλες φέρνουν επανάσταση στη στέγαση στην Ευρώπη
Τέλος τα προκάτ: Σπίτια-κάψουλες φέρνουν επανάσταση στη στέγαση στην Ευρώπη

Τα σπίτια-κάψουλες φτάνουν στην Ευρώπη, φέρνοντας επανάσταση στη στέγαση. Μικρές, modular κατοικίες με πλήρη αυτοματισμό, γρήγορη εγκατάσταση και ανθεκτικά υλικά προσφέρουν νέα λύση για οικονομική και έξυπνη διαμονή

Η Ευρώπη υποδέχεται μια καινοτομία στον τομέα της στέγασης, η οποία υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και χρησιμοποιούμε τον χώρο μας. Τα προκατασκευασμένα σπίτια, που για χρόνια θεωρούνταν η βασική λύση για γρήγορη στέγαση, δίνουν τώρα τη θέση τους στα λεγόμενα «σπίτια-κάψουλες», άμεσα εισαγόμενα από την Κίνα.

Το βασικό μοντέλο της «μικρο-κατοικίας» καλύπτει 40 τετραγωνικά μέτρα, αλλά διαθέτει modular σχεδιασμό, που επιτρέπει την προσθήκη χώρων με την πάροδο του χρόνου. Ο χρόνος κατασκευής και αποστολής είναι σύντομος, μόλις τρεις μήνες, γεγονός που το καθιστά ιδανική λύση για όσους αναζητούν γρήγορη και οικονομική στέγαση.


