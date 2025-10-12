Το πιο σπάνιο και ακριβό φτερό στον κόσμο: Ζυγίζει μόλις 9 γραμμάρια, αλλά αξίζει μια περιουσία (vid)

Ζυγίζει μόλις 9 γραμμάρια, κοστίζει περίπου 30.000 δολάρια. Το πιο ακριβό φτερό στον κόσμο ανήκει σε ένα εξαφανισμένο πτηνό της Νέας Ζηλανδίας και είναι εντυπωσιακό