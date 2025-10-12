ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Η Αθηνά New York από το Bachelor συμμετείχε στον διαγωνισμό bodybuilding «Olympia» (vid)
BEST OF NETWORK

Η Αθηνά New York από το Bachelor συμμετείχε στον διαγωνισμό bodybuilding «Olympia» (vid)

Η Αθηνά New York, γνωστή στο ελληνικό κοινό απ' τη συμμετοχή της στο The Bachelor, το οποίο και είχε κερδίσει, έγινε bodybuilder και συμμετείχε στο διαγωνισμό «Olympia»

Η Αθηνά New York από το Bachelor συμμετείχε στον διαγωνισμό bodybuilding «Olympia» (vid)
Πριν από τέσσερα χρόνια, η Αθηνά New York έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσα από το reality The Bachelor, όπου κατάφερε να κερδίσει την καρδιά (και το μονόπετρο) του Αλέξη Παππά, στον δεύτερο και μέχρι σήμερα τελευταίο κύκλο.

Παρότι γάμος δεν έγινε ποτέ, η Αθηνά επέστρεψε στην Αμερική για να συνεχίσει τη ζωή της εκεί. Τότε ήταν 26 ετών, μια ηλικία που είχε προκαλέσει έντονες αμφισβητήσεις στα social media, όμως η ίδια είχε γεννηθεί στις 16 Οκτωβρίου 1994, όπως είχε δηλώσει.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης