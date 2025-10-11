Απολύθηκε επειδή εργάστηκε 90 λεπτά: Το δικαστήριο τον δικαίωσε με αποζημίωση 120.000 ευρώ

Ένας ιατρικός επισκέπτης στη Γαλικία απολύθηκε επειδή εργάστηκε μόλις 90 λεπτά, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε την απόλυση άδικη. Η εταιρεία υποχρεώθηκε να τον επαναπροσλάβει ή να καταβάλει αποζημίωση 120.000 ευρώ, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα μετρούν περισσότερο από τον χρόνο παρουσίας