Απολύθηκε επειδή εργάστηκε 90 λεπτά: Το δικαστήριο τον δικαίωσε με αποζημίωση 120.000 ευρώ
Απολύθηκε επειδή εργάστηκε 90 λεπτά: Το δικαστήριο τον δικαίωσε με αποζημίωση 120.000 ευρώ
Ένας ιατρικός επισκέπτης στη Γαλικία απολύθηκε επειδή εργάστηκε μόλις 90 λεπτά, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε την απόλυση άδικη. Η εταιρεία υποχρεώθηκε να τον επαναπροσλάβει ή να καταβάλει αποζημίωση 120.000 ευρώ, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα μετρούν περισσότερο από τον χρόνο παρουσίας
Μια ασυνήθιστη υπόθεση στον τομέα της απασχόλησης στη Γαλικία κατέληξε υπέρ ενός εργαζομένου, ο οποίος απολύθηκε επειδή, σύμφωνα με την εταιρεία του, εργάστηκε μόλις μιάμιση ώρα μέσα σε μία ημέρα.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας έκρινε την απόλυσή του άδικη και διέταξε την επιχείρηση είτε να τον επαναπροσλάβει είτε να του καταβάλει αποζημίωση ύψους 118.256 ευρώ, επισημαίνοντας ότι «τα αποτελέσματα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τον έλεγχο του χρόνου εργασίας».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας έκρινε την απόλυσή του άδικη και διέταξε την επιχείρηση είτε να τον επαναπροσλάβει είτε να του καταβάλει αποζημίωση ύψους 118.256 ευρώ, επισημαίνοντας ότι «τα αποτελέσματα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τον έλεγχο του χρόνου εργασίας».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα