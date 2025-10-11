Απολύθηκε επειδή εργάστηκε 90 λεπτά: Το δικαστήριο τον δικαίωσε με αποζημίωση 120.000 ευρώ
BEST OF NETWORK

Απολύθηκε επειδή εργάστηκε 90 λεπτά: Το δικαστήριο τον δικαίωσε με αποζημίωση 120.000 ευρώ

Ένας ιατρικός επισκέπτης στη Γαλικία απολύθηκε επειδή εργάστηκε μόλις 90 λεπτά, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε την απόλυση άδικη. Η εταιρεία υποχρεώθηκε να τον επαναπροσλάβει ή να καταβάλει αποζημίωση 120.000 ευρώ, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα μετρούν περισσότερο από τον χρόνο παρουσίας

Απολύθηκε επειδή εργάστηκε 90 λεπτά: Το δικαστήριο τον δικαίωσε με αποζημίωση 120.000 ευρώ
Μια ασυνήθιστη υπόθεση στον τομέα της απασχόλησης στη Γαλικία κατέληξε υπέρ ενός εργαζομένου, ο οποίος απολύθηκε επειδή, σύμφωνα με την εταιρεία του, εργάστηκε μόλις μιάμιση ώρα μέσα σε μία ημέρα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλικίας έκρινε την απόλυσή του άδικη και διέταξε την επιχείρηση είτε να τον επαναπροσλάβει είτε να του καταβάλει αποζημίωση ύψους 118.256 ευρώ, επισημαίνοντας ότι «τα αποτελέσματα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τον έλεγχο του χρόνου εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης