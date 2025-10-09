Η πόλη με τις καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες: 98% των κατοίκων δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι
Σε έρευνα που διεξήχθη σε 18.500 άτομα σχετικά με το πόσο εύκολο είναι να μετακινηθούν στην πόλη τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μία ήταν η ήπειρος που «κυριάρχησε» στην κατάταξη
Το Time Out διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την ποιότητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ρωτώντας 18.500 ντόπιους.
Σε ένα εύρος 50 χωρών, ερωτήθηκαν κάτοικοι για το καλύτερο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών και μία ήπειρος, για να μην πούμε χώρα, κατάφερε να ξεχωρίσει (με διαφορά κιόλας) απ' τις υπόλοιπες.
Η πόλη με τις καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες
Η πόλη που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας είναι το Χονγκ Κονγκ, το οποίο εκτός απ' ότι καυχιέται για τους πιο εμβληματικούς ουρανοξύστες του κόσμου, προσφέρει και τις ανάλογες υπηρεσίες μεταφοράς.
Υπάρχει, λοιπόν, ο MTR (σιδηρόδρομος μαζικής μεταφοράς), ο οποίος εξυπηρετεί το νησί του Χονγκ Κονγκ, το Καουλούν και τα Νέα Εδάφη σε 10 διαφορετικές γραμμές, κλιματιζόμενα λεωφορεία, μίνι λεωφορεία, ακόμη και διώροφα τραμ. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 98% των ντόπιων αξιολόγησε θετικά τις μεταφορές της πόλης.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Σαγκάη και στην τρίτη το Πεκίνο, με τις ασιατικές πόλεις να κυριαρχούν πλήρως στην κατάταξή, σε εννέα από τις 19 θέσεις.
