Τα πλαστικά μπουκάλια αλλάζουν ξανά: Μετά το μη αφαιρούμενο καπάκι έρχεται νέα καινοτομία
Τα πλαστικά μπουκάλια αλλάζουν ξανά: Νέα καπάκια από βιοπλαστικά και βιοδιασπώμενα υλικά μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Μετά την εισαγωγή του μη αφαιρούμενου καπακιού, οι καταναλωτές θα δουν σύντομα νέα καινοτόμα σχέδια σε πλαστικά μπουκάλια, με στόχο την καλύτερη ανακύκλωση και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Μικρότερο, ελαφρύτερο και πιο φιλικό στο περιβάλλον
Τα νέα μπουκάλια θα διαθέτουν λεπτότερο και ελαφρύτερο σώμα, χωρίς να χάνουν σε αντοχή. Επιπλέον, η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού επεκτείνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες, στο πλαίσιο κανονισμών που ενθαρρύνουν την κυκλική οικονομία και τον περιορισμό του πρωτογενούς πλαστικού. Το σχέδιο προβλέπει να επιτευχθεί σημαντικό ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού στα μπουκάλια μέχρι το 2030.
