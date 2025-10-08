Ψώνια στο σούπερ μάρκετ το 2004 vs σήμερα: Youtuber κάνει την ίδια αγορά με τότε και συγκρίνει το αποτέλεσμα
Ψώνια στο σούπερ μάρκετ το 2004 vs σήμερα: Youtuber κάνει την ίδια αγορά με τότε και συγκρίνει το αποτέλεσμα
Όταν ο πληθωρισμός συναντά τη νοσταλγία, ένα απλό TikTok video με μια απόδειξη από το 2004 γίνεται η πιο σκληρή υπενθύμιση του πόσο ακριβή έχει γίνει η ζωή μας σήμερα
Θυμάσαι τότε που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ με ένα εικοσάρικο και έβγαινες με σακούλες που κινδύνευαν να σκιστούν από το βάρος; Ε, αυτό πια αποτελεί μακρινή ανάμνηση. Το 2025, το ίδιο εικοσάρικο μετά βίας σου φτάνει ελάχιστα πράγματα.
Ο πληθωρισμός τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τα πάντα να μοιάζουν πιο… premium απ’ όσο θα έπρεπε. Η ζωή έγινε ακριβή, ενώ το σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί πλέον σε survival game, μέχρι να φτάσεις στο ταμείο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ο πληθωρισμός τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τα πάντα να μοιάζουν πιο… premium απ’ όσο θα έπρεπε. Η ζωή έγινε ακριβή, ενώ το σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί πλέον σε survival game, μέχρι να φτάσεις στο ταμείο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα