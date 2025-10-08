Ψώνια στο σούπερ μάρκετ το 2004 vs σήμερα: Youtuber κάνει την ίδια αγορά με τότε και συγκρίνει το αποτέλεσμα
Όταν ο πληθωρισμός συναντά τη νοσταλγία, ένα απλό TikTok video με μια απόδειξη από το 2004 γίνεται η πιο σκληρή υπενθύμιση του πόσο ακριβή έχει γίνει η ζωή μας σήμερα

Θυμάσαι τότε που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ με ένα εικοσάρικο και έβγαινες με σακούλες που κινδύνευαν να σκιστούν από το βάρος; Ε, αυτό πια αποτελεί μακρινή ανάμνηση. Το 2025, το ίδιο εικοσάρικο μετά βίας σου φτάνει ελάχιστα πράγματα.

Ο πληθωρισμός τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τα πάντα να μοιάζουν πιο… premium απ’ όσο θα έπρεπε. Η ζωή έγινε ακριβή, ενώ το σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί πλέον σε survival game, μέχρι να φτάσεις στο ταμείο.

