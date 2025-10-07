Αυτή είναι η ευρωπαϊκή χώρα που χρησιμοποιεί τα περισσότερα μετρητά: Πού βρίσκεται η Ελλάδα στη λίστα
Η Ευρώπη παραμένει πιστή στα μετρητά. Δείτε ποιες χώρες τα χρησιμοποιούν περισσότερο και ποια είναι η θέση της Ελλάδας, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΕΚΤ
Θα εξαφανιστούν άραγε ποτέ τα μετρητά; Οι τράπεζες και οι κυβερνήσεις επιδιώκουν σταθερά μια πλήρως ψηφιακή οικονομία, προωθώντας πληρωμές χωρίς χαρτονομίσματα, στο όνομα της «διαφάνειας» και της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.
Ωστόσο, για εκατομμύρια Ευρωπαίους, τα μετρητά παραμένουν συνώνυμα της ελευθερίας, της ανωνυμίας και του ελέγχου των προσωπικών οικονομικών τους.
Οι 10 χώρες της Ευρώπης που χρησιμοποιούν περισσότερο τα μετρητά
1) Μάλτα, 2) Σλοβενία, 3) Αυστρία, 4) Ιταλία, 5) Σλοβακία, 6) Ισπανία, 7) Κροατία, 8) Πορτογαλία, 9) Λιθουανία, 10) Ελλάδα
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το 52% των συναλλαγών στην Ευρωζώνη εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά, ποσοστό που δείχνει ότι το φυσικό χρήμα παραμένει κυρίαρχο, παρά την ψηφιακή μετάβαση. Αν ληφθεί υπόψη η αξία των συναλλαγών, το ποσοστό αυτό φτάνει στο 39%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Euronews.
