Αυτή είναι η ευρωπαϊκή χώρα που χρησιμοποιεί τα περισσότερα μετρητά: Πού βρίσκεται η Ελλάδα στη λίστα

Η Ευρώπη παραμένει πιστή στα μετρητά. Δείτε ποιες χώρες τα χρησιμοποιούν περισσότερο και ποια είναι η θέση της Ελλάδας, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΕΚΤ