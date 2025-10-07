«Ο κόσμος έχει τρελαθεί»: Βρήκε πακέτο διακοπών στην Ελλάδα με 350 ευρώ τα οποία έγιναν 20 εκατομμύρια!
Ένας άνδρας προσπάθησε να κλείσει διακοπές στην Ελλάδα για 350 ευρώ, αλλά το σύστημα τού εμφάνισε τελική τιμή 20 εκατομμύρια ευρώ. Το απίστευτο περιστατικό έγινε viral
Ένα απίστευτο περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Ένας άνδρας από το Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθησε να κλείσει ένα πακέτο διακοπών με προορισμό την Ελλάδα αξίας περίπου 350 ευρώ, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με μια τιμή που άγγιζε τα… 20 εκατομμύρια ευρώ.
Από τα 350 ευρώ στα 10 εκατομμύρια το άτομο
Ο 36χρονος Μπραντ, διευθυντής σούπερ μάρκετ, ήθελε να οργανώσει μια τετραήμερη απόδραση με τη σύζυγό του στην Αθήνα. Ωστόσο, όταν μπήκε να ολοκληρώσει την κράτηση, έμεινε άφωνος βλέποντας ότι το πακέτο είχε εκτοξευθεί από τα 350 ευρώ ανά άτομο σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ.
Ο ίδιος μοιράστηκε την εμπειρία του στο Reddit, γράφοντας: «Κάνω κράτηση για μια απόδραση για εμένα και τη σύζυγό μου και ξαφνικά εμφανίζεται το μήνυμα: "Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι η τιμή των διακοπών σας έχει αυξηθεί"».
