«Εξωγήινο» DNA βρέθηκε μέσα σε ανθρώπους: Η αμφιλεγόμενη έρευνα που προκαλεί
«Εξωγήινο» DNA βρέθηκε μέσα σε ανθρώπους: Η αμφιλεγόμενη έρευνα που προκαλεί
Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι εξωγήινοι έχουν εισχωρήσει στο ανθρώπινο γονιδίωμα, τροποποιώντας το DNA εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο επικεφαλής ερευνητής μιλά για «εξωγήινη υβριδοποίηση» και μεταμόρφωση της ανθρωπότητας
Η θεωρία ότι οι εξωγήινοι βρίσκονται ανάμεσά μας παίρνει νέα διάσταση. Σύμφωνα με μια αμφιλεγόμενη μελέτη του Dr. Μαξ Ρέμπελ, ιδρυτή του DNA Resonance Research Foundation, εξωγήινοι μπορεί να έχουν απαγάγει ανθρώπους και να έχουν εισάγει δικά τους γονίδια στο ανθρώπινο DNA.
«Η ανθρωπότητα μπορεί να βρίσκεται σε φάση γενετικής μεταμόρφωσης», δήλωσε ο ερευνητής στη Daily Mail, διευκρινίζοντας πως τα ευρήματα δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί επιστημονικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
«Η ανθρωπότητα μπορεί να βρίσκεται σε φάση γενετικής μεταμόρφωσης», δήλωσε ο ερευνητής στη Daily Mail, διευκρινίζοντας πως τα ευρήματα δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί επιστημονικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα