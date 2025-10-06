Όσο και η Νέα Υόρκη: Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση αεροδρόμιο στον κόσμο
Σκέψου ένα αεροδρόμιο τόσο μεγάλο που χωράει… ολόκληρη τη Νέα Υόρκη μέσα του. Ναι, υπάρχει – και βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία
Αν πιστεύεις ότι τα μεγάλα αεροδρόμια είναι αυτά που χρειάζεσαι λεωφορείο για να πας από τη μία πύλη στην άλλη, περίμενε μέχρι να ακούσεις για το King Fahd International Airport στη Σαουδική Αραβία. Η συνολική του έκταση φτάνει τα 776 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για να το βάλουμε σε προοπτική, είναι τόσο μεγάλο που φτάνει σε έκταση ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Ναι, σωστά διάβασες.
Το αεροδρόμιο βρίσκεται κοντά στην πόλη Νταμάν και άνοιξε το 1999. Αν και εξυπηρετεί περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, η γη που καταλαμβάνει είναι τόσο τεράστια που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί για… ένα μελλοντικό διαστημικό στόλο. Από πάνω, μοιάζει περισσότερο με μικρή πόλη παρά με αεροδρόμιο. Δρόμοι, πάρκινγκ, ακόμα και ένα τεράστιο τζαμί.
