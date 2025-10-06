Η μεγάλη απάτη της Γκρενόμπλ: Νεαρός έδωσε 20 φορές εξετάσεις οδήγησης με διαφορετικά ονόματα και πλαστά έγγραφα
Στη Γκρενόμπλ, ένας 23χρονος άνδρας πέρασε 20 φορές τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, αποκαλύπτοντας απάτη αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Η υπόθεση συνεχίζεται ενώπιον της δικαιοσύνης
Μια σχολή οδήγησης στην περιοχή της Γκρενόμπλ στη Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μεγάλης απάτης, καθώς επέτρεψε σε περίπου είκοσι πολίτες να αποκτήσουν άδεια οδήγησης χωρίς να δώσουν πρακτικές εξετάσεις. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις 20 φορές, παριστάνοντας διαφορετικούς υποψηφίους με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης. Η παράνομη επιχείρηση απέφερε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά εξαρθρώθηκε από την οικονομική υπηρεσία της αστυνομίας ποινικών ερευνών της Γκρενόμπλ.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν ένας τακτικός έλεγχος στη σχολή οδηγών αποκάλυψε παρατυπίες σε έγγραφα υποψηφίου. Ο νεαρός άνδρας είχε εμφανιστεί εκείνη την ώρα με πλαστή ταυτότητα, γεγονός που προκάλεσε την επέμβαση των αρχών. Διασταυρώσεις με το Γραφείο Οδικής Ασφάλειας έδειξαν ότι το ίδιο άτομο είχε δώσει πολλές φορές εξετάσεις, πάντα με διαφορετικά ονόματα.
