Φόβοι για ύπαρξη κατά συρροή δολοφόνου στο Τέξας: Ανασύρθηκε 22ο πτώμα μέσα σε 3 χρόνια από λίμνη
Φόβοι για ύπαρξη κατά συρροή δολοφόνου στο Τέξας: Ανασύρθηκε 22ο πτώμα μέσα σε 3 χρόνια από λίμνη

Ο κάτοικοι του Τέξας ανησυχούν για την ύπαρξη ενός νέου κατά συρροή δολοφόνου, αφού έχουν ανακαλυφθεί περίπου 20 πτώματα μέσα σε 3 χρόνια στον πάτο λιμνών και ποταμών

Φόβοι για ύπαρξη κατά συρροή δολοφόνου στο Τέξας: Ανασύρθηκε 22ο πτώμα μέσα σε 3 χρόνια από λίμνη
Οι υποψίες ξεκίνησαν μετά από συνεχείς αναφορές για πτώματα στο Τέξας που ανασύρθηκαν από τον ποταμό Bayous στο Χιούστον και άλλες περιοχές. Απ' τις μεγαλύτερες υποθέσεις ήταν όταν ένα άτομο αναφέρθηκε ως αγνοούμενο την Κυριακή 1 Ιουνίου και αργότερα βρέθηκε από έναν κωπηλάτη στο Lady Bird Lake, στο Ώστιν, την Τρίτη 3 Ιουνίου.

Την εποχή εκείνη ήταν το 19ο άτομο που βρέθηκε νεκρό στο νερό σε τρία χρόνια.

