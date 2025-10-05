Φόβοι για ύπαρξη κατά συρροή δολοφόνου στο Τέξας: Ανασύρθηκε 22ο πτώμα μέσα σε 3 χρόνια από λίμνη

Ο κάτοικοι του Τέξας ανησυχούν για την ύπαρξη ενός νέου κατά συρροή δολοφόνου, αφού έχουν ανακαλυφθεί περίπου 20 πτώματα μέσα σε 3 χρόνια στον πάτο λιμνών και ποταμών