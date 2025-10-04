ChatGPT: Η αόρατη αιτία που εκτόξευσε τους λογαριασμούς ρεύματος σε 39 πολιτείες

Το ChatGPT και άλλα εργαλεία AI φαίνεται πως αυξάνουν τους λογαριασμούς ρεύματος χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ποια πολιτεία των ΗΠΑ "καίει" το 39% της ενέργειας για data centers