Σοϊλέδης και Καραγκούνιας έληξαν την «κόντρα» τους στο Exathlon ανταλλάσσοντας φανέλες: Η διαμάχη από το Survivor με το ακραίο επεισόδιο

Ο Τάκης Καραγκούνιας αποχώρησε από το Exathlon και σε μια κίνηση συμφιλίωσης ζήτησε από τον Άρη Σοϊλέδη να ανταλλάξουν φανέλες, με τους δύο παίκτες να αφήνουν πίσω τους την κόντρα