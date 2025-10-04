Σοϊλέδης και Καραγκούνιας έληξαν την «κόντρα» τους στο Exathlon ανταλλάσσοντας φανέλες: Η διαμάχη από το Survivor με το ακραίο επεισόδιο
Σοϊλέδης και Καραγκούνιας έληξαν την «κόντρα» τους στο Exathlon ανταλλάσσοντας φανέλες: Η διαμάχη από το Survivor με το ακραίο επεισόδιο
Ο Τάκης Καραγκούνιας αποχώρησε από το Exathlon και σε μια κίνηση συμφιλίωσης ζήτησε από τον Άρη Σοϊλέδη να ανταλλάξουν φανέλες, με τους δύο παίκτες να αφήνουν πίσω τους την κόντρα
Και επίσημα τέλος έλαβε το Exathlon για τον Τάκη Καραγκούνια, ο οποίος αποχώρησε συγκινημένος από το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ. Μάλιστα, ο πρώην διαιτητής και μισθοφόρος σε μία ένδειξη συμφιλίωσης αγκάλιασε τον Άρη Σοϊλέδη και φεύγοντας του ζήτησε να ανταλλάξουν φανέλες.
«Χάρηκα πολύ που γνώρισα όλους εσάς και σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε ενάμιση μήνα τώρα. Η λέξη “ήττα” δεν είναι στο λεξιλόγιό μου αλλά κάποιες στιγμές στη ζωή είναι προτιμότερο να ξέρεις ότι προσπάθησες, ότι τα έδωσες όλα αλλά δεν τα κατάφερες», δήλωσε ο 52χρονος προπονητής πυγμαχίας αποχωρώντας από το Exathlon.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
«Χάρηκα πολύ που γνώρισα όλους εσάς και σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε ενάμιση μήνα τώρα. Η λέξη “ήττα” δεν είναι στο λεξιλόγιό μου αλλά κάποιες στιγμές στη ζωή είναι προτιμότερο να ξέρεις ότι προσπάθησες, ότι τα έδωσες όλα αλλά δεν τα κατάφερες», δήλωσε ο 52χρονος προπονητής πυγμαχίας αποχωρώντας από το Exathlon.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα