Μέσα στο καταφύγιο που θα προστατεύσει τον Τραμπ σε πυρηνικό πόλεμο: Αντέχει 1.000 φορές ισχυρότερη βόμβα από της Χιροσίμα

Σε αρκετό βάθος κάτω από τα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο βρίσκεται ένα άκρως απόρρητο καταφύγιο, σχεδιασμένο να κρατήσει ζωντανούς τους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες των ΗΠΑ αν συμβεί το αδιανόητο: δηλαδή ένας πυρηνικός πόλεμος.



Το ορεινό συγκρότημα Cheyenne, άλλοτε εφιάλτης του Ψυχρού Πολέμου, είναι μια απέραντη υπόγεια πόλη, σκαλισμένη μέσα σε 700.000 τόνους γρανίτη, ικανή να αντέξει άμεσες πυρηνικές επιθέσεις. Για δεκαετίες, παραμένει σε ετοιμότητα για να συντονίσει την άμυνα των ΗΠΑ σε περίπτωση Αρμαγεδδώνα.





