Συγκινητικό: Σεφ του TikTok μοιράζεται συνταγές με 3 υλικά στα οποία έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της Γάζας (vid)
Συγκινητικό: Σεφ του TikTok μοιράζεται συνταγές με 3 υλικά στα οποία έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της Γάζας (vid)
Μια σεφ στο TikTok δίνει ελπίδα στη Γάζα, μοιράζοντας απλές συνταγές με αλεύρι, νερό και αλάτι. Μια viral προσπάθεια επιβίωσης και αλληλεγγύης
Σε έναν κόσμο που στέκεται συχνά αμήχανος μπροστά στην ανθρώπινη δυστυχία, η Yasmin Nasir, μια Ιορδανοκαναδή σεφ εκπαιδευμένη στο Le Cordon Bleu του Λονδίνου, επιλέγει να κάνει τη διαφορά μέσα από τον πιο απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο: το φαγητό.
Μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok και στο Instagram (@yasmin.nasir), η Yasmin μοιράζεται συνταγές με μόνο τρία βασικά υλικά – αλεύρι, νερό και αλάτι. Υλικά που, όπως λέει η ίδια, «ελπίζω να είναι ακόμη διαθέσιμα» για τους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βιώνουν μια από τις μεγαλύτερες επισιτιστικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok και στο Instagram (@yasmin.nasir), η Yasmin μοιράζεται συνταγές με μόνο τρία βασικά υλικά – αλεύρι, νερό και αλάτι. Υλικά που, όπως λέει η ίδια, «ελπίζω να είναι ακόμη διαθέσιμα» για τους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βιώνουν μια από τις μεγαλύτερες επισιτιστικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα