Τι θα γινόταν αν οι έρημοι εξαφανίζονταν από τη Γη: Οι δραματικές επιπτώσεις που θα είχε στον πλανήτη μας
Τι θα συνέβαινε αν όλες οι έρημοι της Γης εξαφανίζονταν; Η ιδέα μοιάζει ουτοπική, όμως οι συνέπειες για το κλίμα, τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα θα ήταν πολύ πιο περίπλοκες απ’ ό,τι φανταζόμαστε
Τι θα γινόταν αν ο πλανήτης μας έχανε όλες τις ερήμους του; Η ιδέα μπορεί να ακούγεται παράξενη, όμως κάποτε η τεράστια Σαχάρα ήταν ένας καταπράσινος τόπος. Αυτή η περίοδος, γνωστή ως «Πράσινη Σαχάρα» ή Βόρειο Αφρικανική Υγρή Περίοδος, διήρκεσε από το 11.000 έως το 5.000 π.Χ.
Μάλιστα, η Σαχάρα έχει «πρασινίσει» εκατοντάδες φορές τα τελευταία 8 εκατομμύρια χρόνια, λόγω της ταλάντωσης του άξονα της Γης. Αν και η επόμενη τέτοια αλλαγή υπολογίζεται σε περίπου 10.000 χρόνια από τώρα, το ερώτημα παραμένει ίδιο. Τι θα γινόταν αν όλες οι έρημοι της Γης εξαφανίζονταν;
