Το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ στον κόσμο σερβιρίστηκε στο Ντουμπάι και μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες (vid)
Καφετέρια στο Ντουμπάι κατέρριψε πρόσφατα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ που σερβιρίστηκε
Το Roasters, μία πολυτελής καφετέρια με τέσσερα υποκαταστήματα στο Ντουμπάι και 11 υποκαταστήματα σε όλα τα ΗΑΕ, είναι ο νέος κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες για το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ.
Γιατί ήταν τόσο ακριβό το φλιτζάνι του καφέ στο Ντουμπάι
Στις 13 Σεπτεμβρίου, στο κεντρικό κατάστημα της εταιρείας στην Λεωφόρο του Ντουμπάι, το προσωπικό του Roasters έβαλε σε έναν τυχερό πελάτη μια δόση καφέ που παρασκευάστηκε με τη μέθοδο V60 σε ένα χειροποίητο κρυστάλλινο ποτήρι Edo Kiriko από την Ιαπωνία, γνωστό για τα όμορφα σχέδιά του.
