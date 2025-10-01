Το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ στον κόσμο σερβιρίστηκε στο Ντουμπάι και μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες (vid)
BEST OF NETWORK

Το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ στον κόσμο σερβιρίστηκε στο Ντουμπάι και μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες (vid)

Καφετέρια στο Ντουμπάι κατέρριψε πρόσφατα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ που σερβιρίστηκε

Το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ στον κόσμο σερβιρίστηκε στο Ντουμπάι και μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες (vid)
Το Roasters, μία πολυτελής καφετέρια με τέσσερα υποκαταστήματα στο Ντουμπάι και 11 υποκαταστήματα σε όλα τα ΗΑΕ, είναι ο νέος κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες για το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ.

Γιατί ήταν τόσο ακριβό το φλιτζάνι του καφέ στο Ντουμπάι
Στις 13 Σεπτεμβρίου, στο κεντρικό κατάστημα της εταιρείας στην Λεωφόρο του Ντουμπάι, το προσωπικό του Roasters έβαλε σε έναν τυχερό πελάτη μια δόση καφέ που παρασκευάστηκε με τη μέθοδο V60 σε ένα χειροποίητο κρυστάλλινο ποτήρι Edo Kiriko από την Ιαπωνία, γνωστό για τα όμορφα σχέδιά του.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης