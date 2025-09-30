Αντίο Μπουρτζ Χαλίφα: Το Mukaab θα είναι το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο

Η Σαουδική Αραβία μεταμορφώνει το Ριάντ με το φιλόδοξο σχέδιο New Murabba και τον Mukaab, έναν κυβικό ουρανοξύστη 400 μέτρων που υπόσχεται να γίνει το μεγαλύτερο σε όγκο κτίριο παγκοσμίως