Αντίο Μπουρτζ Χαλίφα: Το Mukaab θα είναι το υψηλότερο κτίριο στον κόσμο
Η Σαουδική Αραβία αλλάζει το «πρόσωπο» της πρωτεύουσάς της με το φιλόδοξο σχέδιο New Murabba, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται το Mukaab, ένας κυβικός ουρανοξύστης που υπόσχεται να μεταμορφώσει τον ορίζοντα του Ριάντ και να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε μέγεθος και καινοτομία.

Η κατασκευή του Mukaab προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην περιοχή. Πρόκειται για έναν κυβικό ουρανοξύστη ύψους 400 μέτρων, με πλευρές ίδιου μήκους, ο οποίος θα είναι το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο σε όγκο. Στο εσωτερικό του θα φιλοξενεί μια σπειροειδή κεντρική δομή με χωρητικότητα ίση με 20 Empire State Building.

