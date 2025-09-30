Ο πιο μισητός χαρακτήρας του Game of Thrones επέστρεψε σε top σειρά του Netflix: Εσύ τον αναγνώρισες;
Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Joffrey Lannister επιστρέφει στο Netflix, πιο ώριμος, πιο τολμηρός και έτοιμος να μας συστήσει έναν νέο αντιήρωα
Πόσες φορές έχουμε αναρωτηθεί τι απέγινε ο πιο μισητός χαρακτήρας του Game of Thrones; Ο Joffrey Lannister, ο νεαρός βασιλιάς που όλοι λατρέψαμε να μισούμε, «έφυγε» με έναν από τους πιο ικανοποιητικούς θανάτους της τηλεόρασης, αλλά μαζί του «εξαφανίστηκε» κι ο ηθοποιός που τον ενσάρκωσε.
Ο Jack Gleeson τότε είπε «αντίο» στην υποκριτική, κουρασμένος από την πίεση και το μίσος που κουβαλούσε ο ρόλος του. Άφησε πίσω του τα σετ και τις κάμερες, σπούδασε Θεολογία και Φιλοσοφία, πέρασε ακόμα κι από τον κόσμο της ζαχαροπλαστικής (!), και έμοιαζε έτοιμος να ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική ζωή. Μέχρι που το Netflix αποφάσισε να του ξαναδώσει τον χώρο που του αξίζει.
