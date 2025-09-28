Στρατιώτης επέζησε με χειροβομβίδα στο στήθος του: Προσομοίωση εξηγεί πως τα κατάφερε (vid)
Στρατιώτης επέζησε με χειροβομβίδα στο στήθος του: Προσομοίωση εξηγεί πως τα κατάφερε (vid)
Τρομακτική προσομοίωση δείχνει πώς επέζησε στρατιώτης που δέχτηκε χειροβομβίδα στο στήθος του, κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας
Ρωσία και η Ουκρανία μπορεί να συνεχίζουν να βρίσκονται σε πόλεμο, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτοί που την «πληρώνουν» είναι οι απλοί άνθρωποι σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον στα πεδία των μαχών, με δεκάδες χιλιάδες να χάνουν τη ζωή τους.
Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι λίγο πιο τυχεροί από άλλους, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν στη γραμμή των πυρών με τον 41χρονο λοχία Νικολάι Πασένκο να είναι ένας απ' αυτούς, αφού επέζησε από έκρηξη βόμβας που είχε σφηνωθεί μέσα στο στήθος του.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι λίγο πιο τυχεροί από άλλους, παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν στη γραμμή των πυρών με τον 41χρονο λοχία Νικολάι Πασένκο να είναι ένας απ' αυτούς, αφού επέζησε από έκρηξη βόμβας που είχε σφηνωθεί μέσα στο στήθος του.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα