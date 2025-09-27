Απίστευτο σκηνικό σε γάμο: Καλεσμένη παρήγγειλε πίτσα γιατί τους άφησαν 8 ώρες νηστικούς (vid)
Ένα απίστευτο σκηνικό σε γάμο έχει γίνει viral στο TikTok, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις. Μια καλεσμένη αποκάλυψε ότι παρέμεινε χωρίς φαγητό για 8 ώρες και αποφάσισε να παραγγείλει… πίτσα στη δεξίωση.

Το βίντεο ανέβηκε από την TikToker Lisa (@lisa.divass), η οποία μοιράζεται ιστορίες των followers της, και προκάλεσε έντονη συζήτηση για το αν η κίνηση της καλεσμένης ήταν δικαιολογημένη ή αγενής.

