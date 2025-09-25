16χρονος Κινέζος ψήλωσε κατά 1,4 εκ. με «θαυματουργή» θεραπεία και επανήλθε στο ύψος του μετά από 2 εβδομάδες
Έφηβος, ηλικίας 16 ετών, ξόδεψε πάνω από 2.000 δολάρια για να καταφέρει να πάρει ύψος, τα κατάφερε αρχικά, αλλά μέσα σε δύο εβδομάδες... συρρικνώθηκε στο αρχικό του μέγεθος
Η χειρουργική επέμβαση επιμήκυνσης άκρων είναι ένας επώδυνος τρόπος για να προσθέσει κανείς 2,5 εκατοστά στο ύψος του. Όποιος, βέβαια, δεν είναι διατεθειμένος να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, μπορεί να επιλέξει τον άλλο δρόμο... τη λεγόμενη «μη επεμβατική θεραπεία ανάπτυξης».
Αυτή η θεραπεία ουσιαστικά περιλαμβάνει διάφορες ασκήσεις γυμναστικής τύπου stretching, που δύνανται να απελευθερώσουν το δυναμικό ανάπτυξης του ατόμου.
