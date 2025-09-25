16χρονος Κινέζος ψήλωσε κατά 1,4 εκ. με «θαυματουργή» θεραπεία και επανήλθε στο ύψος του μετά από 2 εβδομάδες
BEST OF NETWORK

16χρονος Κινέζος ψήλωσε κατά 1,4 εκ. με «θαυματουργή» θεραπεία και επανήλθε στο ύψος του μετά από 2 εβδομάδες

Έφηβος, ηλικίας 16 ετών, ξόδεψε πάνω από 2.000 δολάρια για να καταφέρει να πάρει ύψος, τα κατάφερε αρχικά, αλλά μέσα σε δύο εβδομάδες... συρρικνώθηκε στο αρχικό του μέγεθος

16χρονος Κινέζος ψήλωσε κατά 1,4 εκ. με «θαυματουργή» θεραπεία και επανήλθε στο ύψος του μετά από 2 εβδομάδες
Η χειρουργική επέμβαση επιμήκυνσης άκρων είναι ένας επώδυνος τρόπος για να προσθέσει κανείς 2,5 εκατοστά στο ύψος του. Όποιος, βέβαια, δεν είναι διατεθειμένος να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, μπορεί να επιλέξει τον άλλο δρόμο... τη λεγόμενη «μη επεμβατική θεραπεία ανάπτυξης».

Αυτή η θεραπεία ουσιαστικά περιλαμβάνει διάφορες ασκήσεις γυμναστικής τύπου stretching, που δύνανται να απελευθερώσουν το δυναμικό ανάπτυξης του ατόμου.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης