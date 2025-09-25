16χρονος Κινέζος ψήλωσε κατά 1,4 εκ. με «θαυματουργή» θεραπεία και επανήλθε στο ύψος του μετά από 2 εβδομάδες

Έφηβος, ηλικίας 16 ετών, ξόδεψε πάνω από 2.000 δολάρια για να καταφέρει να πάρει ύψος, τα κατάφερε αρχικά, αλλά μέσα σε δύο εβδομάδες... συρρικνώθηκε στο αρχικό του μέγεθος