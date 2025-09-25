Το πιο σοκαριστικό αεροπορικό δυστύχημα: Ο πιλότος πήρε τα παιδιά του στο αεροπλάνο και αυτό συνετρίβη (vid)
Στις 23 Μαρτίου 1994, η πτήση Aeroflot 593 συνετρίβη στη Ρωσία, σκοτώνοντας 75 ανθρώπους. Ένα ανεκπαίδευτο παιδί στο πιλοτήριο και λάθη του πληρώματος οδήγησαν στη μοιραία κατάρρευση
Στις 23 Μαρτίου 1994, ένα από τα πιο σοκαριστικά αεροπορικά δυστυχήματα της σύγχρονης ιστορίας έλαβε χώρα στον ρωσικό εναέριο χώρο. Η πτήση Aeroflot 593, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόσχα – Χονγκ Κονγκ, κατέληξε σε τραγωδία, με 63 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος να χάνουν τη ζωή τους.
Η μοιραία πτήση
Ο έμπειρος πιλότος Andrew Viktorovich Danilov βρισκόταν στο τιμόνι του Airbus A310, το οποίο απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σερμετέγεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μαζί του στο πιλοτήριο ήταν ο πρώτος αξιωματικός Igor Vasilyevich Piskaryov και ο βοηθός καπετάνιος Yaroslav Vladimirovich Kudrinsky.
