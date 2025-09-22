Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ» (vid)
BEST OF NETWORK

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ» (vid)

Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου αποκάλυψε τη μοναδική λέξη που απαγορεύεται να πεις κατά τη διάρκεια μίας κρουαζιέρας

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ» (vid)
Όπως και στην καθημερινότητα μας, υπάρχουν κανόνες, έτσι συμβαίνει και στο κρουαζιερόπλοιο. Βέβαια, αυτές οι οδηγίες, συνήθως, έχουν να κάνουν με ζητήματα ασφάλειας και υγείας.

Όμως, υπάρχει κι ένα υποσύνολο άγραφων κανόνων, οι οποίοι μπορεί να μην είναι ρητές εντολές, αλλά οι επιβάτες ξέρουν πως δεν πρέπει να τους παραβούν.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης