To αγαπημένο σάντουιτς της Μάργκοτ Ρόμπι που της το έφτιαχνε κάθε μέρα ο Κόλιν Φάρελ (vid)
Ο Κόλιν Φάρελ κατάφερε να πείσει την Μάργκοτ Ρόμπι να δοκιμάσει ένα κλασσικό ιρλανδικό σάντουιτς, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας τους ταινίας, «A Big Bold Beautiful Journey», και από τότε της το έφτιαχνε καθημερινά
Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας, «A Big Bold Beautiful Journey», η Μάργκοτ Ρόμπι ανακάλυψε μια ευρωπαϊκή λιχουδιά, ένα ιρλανδικό σάντουιτς που της έφτιαξε ο ο Κόλιν Φάρελ και γρήγορα κέρδισε μία θέση στην καρδιά, αλλά και στο στομάχι της.
«Ήταν σε μια περίοδο προβών», εξήγησε ο Κόλιν κατά τη διάρκεια μιας κοινής εμφάνισης με τη διάσημη ηθοποιό στην τηλεοπτική εκπομπή Today στις 16 Σεπτεμβρίου . «Πολλά από αυτά ήταν απλώς αστεία, μιλούσαμε απλώς για το παρελθόν μας και εγώ αναφέρθηκα σε τραγανά σάντουιτς. Έτσι, της έφτιαξα ένα».
