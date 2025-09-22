To αγαπημένο σάντουιτς της Μάργκοτ Ρόμπι που της το έφτιαχνε κάθε μέρα ο Κόλιν Φάρελ (vid)

Ο Κόλιν Φάρελ κατάφερε να πείσει την Μάργκοτ Ρόμπι να δοκιμάσει ένα κλασσικό ιρλανδικό σάντουιτς, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας τους ταινίας, «A Big Bold Beautiful Journey», και από τότε της το έφτιαχνε καθημερινά