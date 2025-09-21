Το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο: Πυροβόλησε την κόρη του και έτρεχε με την καραμπίνα στη Συγγρού

Σαν σήμερα το 1981 ένας πατέρας σκότωσε στις Τζιτζιφιές την 27χρονη κόρη του με την κυνηγετική καραμπίνα, ενώ λίγα χρόνια πριν είχε μαχαιρώσει την σύζυγό του