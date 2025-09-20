Οι χρήστες του X αηδίασαν με την παραγωγή του χαβιάρι: «Αυτό δεν είναι σύμβολο γαστρονομικής πολυτέλειας» (vid)

Βίντεο που δείχνει πώς παράγεται το χαβιάρι άφησε άφωνους και αηδιασμένους τους θεατές, καθώς η εικόνα της διαδικασίας απέχει πολύ από την πολυτελή φήμη που συνοδεύει το προϊόν