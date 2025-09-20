Οι χρήστες του X αηδίασαν με την παραγωγή του χαβιάρι: «Αυτό δεν είναι σύμβολο γαστρονομικής πολυτέλειας» (vid)
BEST OF NETWORK

Οι χρήστες του X αηδίασαν με την παραγωγή του χαβιάρι: «Αυτό δεν είναι σύμβολο γαστρονομικής πολυτέλειας» (vid)

Βίντεο που δείχνει πώς παράγεται το χαβιάρι άφησε άφωνους και αηδιασμένους τους θεατές, καθώς η εικόνα της διαδικασίας απέχει πολύ από την πολυτελή φήμη που συνοδεύει το προϊόν

Οι χρήστες του X αηδίασαν με την παραγωγή του χαβιάρι: «Αυτό δεν είναι σύμβολο γαστρονομικής πολυτέλειας» (vid)
Πολλοί χρήστες στα social media παραδέχθηκαν ότι πίστευαν πως ο τρόπος συγκομιδής του χαβιαριού ήταν «αστείο» όταν τον πρωτοάκουσαν, ενώ άλλοι τον χαρακτήρισαν «αηδιαστικό». Το βίντεο δείχνει ψάρια να ανοίγονται με μαχαίρι ώστε να αφαιρεθεί ο πολύτιμος γόνος, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα ή τεχνική.

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο στο X, ένας χρήστης αστειεύτηκε παραθέτοντας στίχους από το τραγούδι Waitin' της Kelela, το οποίο είχε συνδεθεί με παλαιότερο viral στιγμιότυπο για το χαβιάρι. Άλλος σχολίασε με απορία: «Ούτε πλύσιμο ή ξέπλυμα των αυγών; Κατευθείαν καρύκευμα και στο στομάχι;». Ένας τρίτος παραδέχτηκε: «Πίστευα πραγματικά ότι ήταν αστείο όταν το πρωτοάκουσα μικρός».

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης