Οι χρήστες του X αηδίασαν με την παραγωγή του χαβιάρι: «Αυτό δεν είναι σύμβολο γαστρονομικής πολυτέλειας» (vid)
Βίντεο που δείχνει πώς παράγεται το χαβιάρι άφησε άφωνους και αηδιασμένους τους θεατές, καθώς η εικόνα της διαδικασίας απέχει πολύ από την πολυτελή φήμη που συνοδεύει το προϊόν
Πολλοί χρήστες στα social media παραδέχθηκαν ότι πίστευαν πως ο τρόπος συγκομιδής του χαβιαριού ήταν «αστείο» όταν τον πρωτοάκουσαν, ενώ άλλοι τον χαρακτήρισαν «αηδιαστικό». Το βίντεο δείχνει ψάρια να ανοίγονται με μαχαίρι ώστε να αφαιρεθεί ο πολύτιμος γόνος, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα ή τεχνική.
Μετά τη δημοσίευση του βίντεο στο X, ένας χρήστης αστειεύτηκε παραθέτοντας στίχους από το τραγούδι Waitin' της Kelela, το οποίο είχε συνδεθεί με παλαιότερο viral στιγμιότυπο για το χαβιάρι. Άλλος σχολίασε με απορία: «Ούτε πλύσιμο ή ξέπλυμα των αυγών; Κατευθείαν καρύκευμα και στο στομάχι;». Ένας τρίτος παραδέχτηκε: «Πίστευα πραγματικά ότι ήταν αστείο όταν το πρωτοάκουσα μικρός».
