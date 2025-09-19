Πολωνός στα 35 του κερδίζει 51 εκατ. ευρώ με μια απλή ιδέα
Πολωνός στα 35 του κερδίζει 51 εκατ. ευρώ με μια απλή ιδέα
Μια ιδέα σε καφετέρια οδήγησε τον Mateusz Tałpasz στη δημιουργία της SmartLunch, με έσοδα 51 εκατ. ευρώ και πάνω από 800 εταιρικούς πελάτες
Μια απλή αλλά έξυπνη ιδέα σε μια καφετέρια του Βρότσλαβ ήταν αρκετή για να αλλάξει τη ζωή του Mateusz Tałpasz. Στα 35 του χρόνια, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SmartLunch έχει ήδη οδηγήσει την εταιρεία του σε έσοδα που ξεπερνούν τα 51 εκατομμύρια ευρώ.
Η έμπνευση
Η έμπνευση ήρθε πριν από λίγα χρόνια, όταν παρατήρησε εργαζόμενους να καταγράφουν χειρόγραφα τα γεύματά τους σε σημειωματάρια για να τα πληρώνουν μεταγενέστερα.
