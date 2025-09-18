Αρχαιοελληνικό άγαλμα «φούντωσε» τις θεωρίες για τους χρονοταξιδιώτες: Λάπτοπ στο 1000 π.Χ.;
Αρχαιοελληνικό άγαλμα «φούντωσε» τις θεωρίες για τους χρονοταξιδιώτες: Λάπτοπ στο 1000 π.Χ.;
Ένα «λάπτοπ» που εντοπίστηκε σε αρχαιοελληνικό άγαλμα έχει αφήσει άναυδους τους ειδικούς, φουντώνοντας και πάλι τις θεωρίες για τα ταξίδια στον χρόνο
Ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα έχει γίνει viral πυροδοτώντας στο διαδίκτυο τις θεωρίες για τα ταξίδια στο χρόνο. Ο «Ταφικός Ναΐσκος Καθήμενης Γυναίκας με Υπηρέτρια» είναι ένα μαρμάρινο άγαλμα που δημιουργήθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. και δείχνει μια γυναίκα να ανοίγει ένα αντικείμενο που μοιάζει με λάπτοπ και το κρατά η υπηρέτριά της.
Το αντικείμενο έχει δύο επιφάνειες ανοιγμένες σε γωνία 90 μοιρών, θυμίζοντας φορητό υπολογιστή. Έχει επίσης, δύο τρύπες στο πλάι, γεγονός που οδήγησε κάποιους να πιστέψουν ότι πρόκειται για θύρα USB ή για υποδοχή ακουστικών – «αποδεικνύοντας» έτσι ότι το ταξίδι στον χρόνο είναι πραγματικό. Μάλιστα, εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν στον χρόνο.
Η λογική εξήγηση για το άγαλμα
Ωστόσο, σύμφωνα με το Getty Collection, υπάρχει μια λογική εξήγηση για το μυστηριώδες αντικείμενο στο άγαλμα. Το αντικείμενο που ανοίγει η γυναίκα είναι στην πραγματικότητα ένα κιβώτιο σκιών, που χρησιμοποιούνταν σε ταφικά έθιμα από τους αρχαίους Έλληνες.
