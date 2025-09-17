iOs 26: Η νέα ενημέρωση της Apple εξοργίζει χρήστες iPhone λόγω πολλών προβλημάτων

Η Apple κυκλοφόρησε και επίσημα το νέο iOS 26, όμως πολλοί χρήστες iPhone εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, καθώς η ενημέρωση φαίνεται να «κατέστρεψε» μια βασική λειτουργία της συσκευής τους