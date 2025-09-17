iOs 26: Η νέα ενημέρωση της Apple εξοργίζει χρήστες iPhone λόγω πολλών προβλημάτων
Η Apple κυκλοφόρησε και επίσημα το νέο iOS 26, όμως πολλοί χρήστες iPhone εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, καθώς η ενημέρωση φαίνεται να «κατέστρεψε» μια βασική λειτουργία της συσκευής τους
Η Apple παρουσίασε τα τελευταία iPhone στην πρόσφατη εκδήλωση στην Καλιφόρνια, όπου οι νέες αποχρώσεις των Pro μοντέλων δίχασαν το κοινό. Ωστόσο, η κυκλοφορία του iOS 26 είναι αυτή που τραβά πλέον τα φώτα της δημοσιότητας.
Η ενημέρωση υπόσχεται περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής της αρχικής οθόνης, καθώς και το «Liquid Glass», ένα νέο εφέ που αλλάζει την εμφάνιση των εικονιδίων και των widgets. Πολλοί το θεωρούν τη σημαντικότερη αναβάθμιση των τελευταίων ετών.
Η διαμάχη για τη διάρκεια της μπαταρίας: «Δεν βγάζει μέρα μία πλήρης φόρτιση»
Παρά τον ενθουσιασμό, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την απόδοση της μπαταρίας μετά την εγκατάσταση. Κάποιος χρήστης έγραψε: «Φόρτισα πλήρως το τηλέφωνό μου πριν 58 λεπτά και ήδη έπεσε στο 79%. Το iOS 26 το μετατρέπει σε "τούβλο"».
