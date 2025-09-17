Ούτε το Λονδίνο ούτε το Παρίσι: Αυτή είναι η πιο ακριβή πόλη της Ευρώπης για να νοικιάσεις σπίτι

Για τους περισσότερους από εμάς, το ενοίκιο είναι η πιο «βαριά» πάγια υποχρέωση του μήνα. Βλέπεις τον μισθό σου να εξαφανίζεται με το καλημέρα και νιώθεις ότι ζεις απλώς για να πληρώνεις το σπίτι σου. Κι όμως, υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις όπου η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.



Η ετήσια μελέτη Property Index 2025 της Deloitte κατέγραψε τα ενοίκια ανά τετραγωνικό μέτρο σε δεκάδες πόλεις και ανέδειξε ποιες είναι οι πιο «τσουχτερές» για τους ενοικιαστές. Το αποτέλεσμα; Μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη κλέβει την πρωτιά από τους συνήθεις «υπόπτους».

