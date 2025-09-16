Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»
Τρυφερή στιγμή έγινε viral στο TikTok, όταν η κυρία Ελένη ξεμάτιασε την Εθνική Ελλάδος στον μικρό τελικό του Eurobasket απέναντι στη Φινλανδία
Η φετινή επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος στο Eurobasket έφερε ξανά στο προσκήνιο στιγμές συγκίνησης, υπερηφάνειας και αθλητικής δόξας. Ωστόσο, ένα απρόσμενο στιγμιότυπο έκλεψε την παράσταση στα social media.
Σε βίντεο που έγινε αμέσως viral στο TikTok, η κυρία Ελένη φαίνεται να αφήνει το φαγητό της και να στέκεται μπροστά στην τηλεόραση για να «βοηθήσει» την Εθνική ομάδα με τον δικό της τρόπο. Με το «Πάτερ ημών» στα χείλη και κάνοντας τον σταυρό της, ξεματιάζει τους παίκτες, ελπίζοντας να αλλάξει η τύχη τους.
«Ναι ναι, ματιασμένοι είναι», λέει η γιαγιά όταν της είπε κάποιος «Μάτι είναι, μάτι». Και συνεχίζει σταυρώνοντας την τηλεόραση: «Τον Γιάννη, τον Κώστα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού...».
