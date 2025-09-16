Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

Τρυφερή στιγμή έγινε viral στο TikTok, όταν η κυρία Ελένη ξεμάτιασε την Εθνική Ελλάδος στον μικρό τελικό του Eurobasket απέναντι στη Φινλανδία