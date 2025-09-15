Η φυλακή-κολαστήριο της Γιούτα: Πού ενδέχεται να περάσει την υπόλοιπη ζωή του ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Charlie Kirk (vid)
Ο Tyler Robinson ίσως περάσει τη ζωή του στη φυλακή της Γιούτα, όπου βασιλεύουν ψώρα, κουνούπια, ναρκωτικά και η απειλή της θανατικής ποινής
Η φυλακή στην οποία πιθανότατα θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του ή θα εκτελεστεί ο Tyler Robinson, αν καταδικαστεί για τη δολοφονία του σχολιαστή Charlie Kirk, είναι γεμάτη προβλήματα, παρά το γεγονός ότι άνοιξε πριν μόλις τρία χρόνια.
Ο 22χρονος Robinson συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Kirk σε εκδήλωση στο Utah Valley University. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης πρώτου βαθμού και οπλοχρησία. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Spencer Cox, ανακοίνωσε ότι η Πολιτεία θα επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής.
