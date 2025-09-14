Η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί πραγματικά να επιβιώσει ένας άνθρωπος
Η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί πραγματικά να επιβιώσει ένας άνθρωπος

Το ένστικτο μάς λέει πως η ακραία ζέστη είναι πιο θανατηφόρα από το κρύο, όμως οι έρευνες έχουν δείξει πως το ψύχος ευθύνεται για πολύ περισσότερους θανάτους, ακόμη και σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί πραγματικά να επιβιώσει ένας άνθρωπος
Η ακραία ζέστη μας μοιάζει πιο θανατηφόρα από το κρύο. Όταν έξω επικρατούν συνθήκες ψύχους, μπορείς να ανάψεις φωτιά, να φορέσεις στρώσεις ρούχων και να ζεσταθείς πίνοντας ζεστή σοκολάτα.

Με τη ζέστη, όμως, η φωτιά είναι αντιπαραγωγική, τα ρούχα έχουν όριο, ενώ η υπερβολική κατανάλωση κρύων ποτών μπορεί να προκαλέσει brain freeze. Κι αν το κλιματιστικό δεν αρκεί, δεν έχεις πολλές επιλογές, εκτός αν αρχίσεις να «γδέρνεις» το δέρμα σου σαν τον Robbie Williams στο τρομακτικό βίντεο του Rock DJ.

