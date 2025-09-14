Η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί πραγματικά να επιβιώσει ένας άνθρωπος

Το ένστικτο μάς λέει πως η ακραία ζέστη είναι πιο θανατηφόρα από το κρύο, όμως οι έρευνες έχουν δείξει πως το ψύχος ευθύνεται για πολύ περισσότερους θανάτους, ακόμη και σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες