Η τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον: Ο Κρανιδιώτης πήρε την θέση του Παπανδρέου εκτάκτως

Μια αεροπορική τραγωδία το 1999 συγκλόνισε το πανελλήνιο, όταν το πρωθυπουργικό Φάλκον συνετρίβη στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης