Η τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον: Ο Κρανιδιώτης πήρε την θέση του Παπανδρέου εκτάκτως
Μια αεροπορική τραγωδία το 1999 συγκλόνισε το πανελλήνιο, όταν το πρωθυπουργικό Φάλκον συνετρίβη στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης
Μια αεροπορική τραγωδία συγκλόνισε την Ελλάδα, αλλά και τη Ρουμανία, στις 14/9/1999, καθώς το πρωθυπουργικό αεροσκάφος τύπου Φάλκον, που μετέφερε τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιάννο Κρανιδιώτη και άλλα 12 άτομα στη Ρουμανία, έπεσε σε μεγάλο κενό αέρος, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός και ο γιος του, να χάσουν τη ζωή τους.
Το Φάλκον έπεσε σε μεγάλο κενό αέρος, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλο ύψος. Όσο «έπεφτε», όσοι δεν ήταν δεμένοι στις θέσεις τους, χτυπούσαν στα τοιχώματα του αεροπλάνου και στα καθίσματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η απόφαση του Αρείου Πάγου «κλυδωνίζονταν ως εάν να βρίσκονταν εντός αναδευτήρα, προσέκρουσαν στην οροφή, στα τοιχώματα, στο δάπεδο και στην επίπλωση του αεροσκάφους».
