Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο: 29 ώρες στον αέρα από Σαγκάη-Μπουένος Άιρες
Αεροπορική εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο, που θα διαρκεί σχεδόν 29 ώρες και θα κατευθύνεταθ από τη Σαγκάη μέχρι το Μπουένος Άιρες, με ενδιάμεση στάση στο Όκλαντ
Η μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο αναμένεται να ξεκινήσει εντός ολίγου καιρού, με τους επιβάτες να παραμένουν στον αέρα για 29 ώρες πριν προσγειωθούν στον προορισμό τους.
Όσοι έχουν ταξιδέψει προς Αυστραλία, ΗΠΑ ή Ιαπωνία ξέρουν καλά πόσο κουραστικές και ανυπόφορες είναι οι πολλές ώρες στον αέρα. Η China Eastern Airlines θα εγκαινιάσει πολύ σύντομα τη νέα πτήση, που θα ξεκινά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Pudong της Σαγκάης και θα καταλήγει στο Ezeiza του Μπουένος Άιρες, με ενδιάμεση στάση στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.
