Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο: 29 ώρες στον αέρα από Σαγκάη-Μπουένος Άιρες

Αεροπορική εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο, που θα διαρκεί σχεδόν 29 ώρες και θα κατευθύνεταθ από τη Σαγκάη μέχρι το Μπουένος Άιρες, με ενδιάμεση στάση στο Όκλαντ