Διώροφο προκάτ-σπίτι με βεράντα πουλήθηκε στην Amazon για 24.000€
Η συζήτηση γύρω από τις εναλλακτικές μορφές κατοικίας φουντώνει τα τελευταία χρόνια, καθώς η πρόσβαση στη στέγη γίνεται ολοένα και δυσκολότερη σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η Ισπανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων, οι υψηλές τιμές αγοράς και ενοικίασης και οι αυστηροί όροι των στεγαστικών δανείων οδηγούν ολοένα και περισσότερους πολίτες να αναζητούν λύσεις εκτός των παραδοσιακών τρόπων. Μια από αυτές είναι τα προκατασκευασμένα σπίτια, τα οποία κερδίζουν συνεχώς έδαφος.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός διώροφου προκατασκευασμένου σπιτιού με βεράντα, που πρόσφατα πουλήθηκε μέσω της πλατφόρμας Amazon έναντι περίπου 24.000 ευρώ. Το μοντέλο προέρχεται από την εταιρεία SEQ (Simple, Easy, Quick) και είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει άνεση, προσαρμοστικότητα και ταχύτητα εγκατάστασης.
