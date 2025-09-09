Μικροσκοπικός μελοασβός τα «έβαλε» με ολόκληρο ελέφαντα: Το πιο επιθετικό θηλαστικό στον κόσμο δεν «μάσησε»
Μικροσκοπικός μελοασβός τα «έβαλε» με ολόκληρο ελέφαντα: Το πιο επιθετικό θηλαστικό στον κόσμο δεν «μάσησε»
Μια άνιση μάχη ανάμεσα σε ένα μικροσκοπικό μελοασβό και έναν ελέφαντα κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral
Μια απροσδόκητη μάχη ενός αφρικανικού ασβού γνωστού και ως μελοασβού με ελέφαντα σε Εθνικό Πάρκο στην Αφρική κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral, αφήνοντας άφωνους τους επισκέπτες που είχαν την τύχη να την δουν από κοντά.
Η μονομαχία των δύο ζώων έχει που έχει καταγραφεί σε βίντεο έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου στην κοιλάδα Sable στη Ζιμπάμπουε με την Amalinda Safari Collection να δημοσιεύει το βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram την επόμενη μέρα. «Αυτή η θέα μας άφησε να αναρωτιόμαστε "ποιος είναι πραγματικά ο βασιλιάς της ζούγκλας;"» αναφέρεται στη λεζάντα.
