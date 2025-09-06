Η Ατλαντίδα στην Ισπανία; Τα ακράδαντα στοιχεία που φανερώνουν τη χαμένη πόλη εκεί (vid)
Η Ατλαντίδα στην Ισπανία; Τα ακράδαντα στοιχεία που φανερώνουν τη χαμένη πόλη εκεί (vid)

Ανεξάρτητος ερευνητής άφησε «άφωνο» τον παρουσιαστή με τις νέες αποκαλύψεις του, αφού παρουσίασε αποδείξεις ότι η θρυλική Ατλαντίδα μπορεί να βρισκόταν ανοιχτά της Ισπανίας, κοντά στο Κάντιθ

Η Ατλαντίδα στην Ισπανία; Τα ακράδαντα στοιχεία που φανερώνουν τη χαμένη πόλη εκεί (vid)
Ο Joe Rogan, τηλεοπτικός παρουσιαστής και podcaster, έμεινε άφωνος όταν ο καλεσμένος του μίλησε για την πιθανή ανακάλυψη της χαμένης πόλης της Ατλαντίδας.

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ben van Kerkwyk, φιλοξενούμενος πρόσφατα στο «Joe Rogan Experience», μίλησε για μια ανακάλυψη ανοιχτά της Ισπανίας που θα μπορούσε να είναι η μυθική πόλη.


