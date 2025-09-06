Η Ατλαντίδα στην Ισπανία; Τα ακράδαντα στοιχεία που φανερώνουν τη χαμένη πόλη εκεί (vid)
Η Ατλαντίδα στην Ισπανία; Τα ακράδαντα στοιχεία που φανερώνουν τη χαμένη πόλη εκεί (vid)
Ανεξάρτητος ερευνητής άφησε «άφωνο» τον παρουσιαστή με τις νέες αποκαλύψεις του, αφού παρουσίασε αποδείξεις ότι η θρυλική Ατλαντίδα μπορεί να βρισκόταν ανοιχτά της Ισπανίας, κοντά στο Κάντιθ
Ο Joe Rogan, τηλεοπτικός παρουσιαστής και podcaster, έμεινε άφωνος όταν ο καλεσμένος του μίλησε για την πιθανή ανακάλυψη της χαμένης πόλης της Ατλαντίδας.
Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ben van Kerkwyk, φιλοξενούμενος πρόσφατα στο «Joe Rogan Experience», μίλησε για μια ανακάλυψη ανοιχτά της Ισπανίας που θα μπορούσε να είναι η μυθική πόλη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ben van Kerkwyk, φιλοξενούμενος πρόσφατα στο «Joe Rogan Experience», μίλησε για μια ανακάλυψη ανοιχτά της Ισπανίας που θα μπορούσε να είναι η μυθική πόλη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα