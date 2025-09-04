Βίντεο προσομοίωσης δείχνει πώς λειτουργεί το «πιο θανατηφόρο μαχαίρι στον κόσμο» έπειτα από επίθεση καρχαρία
Ένα βίντεο προσομοίωσης αποκάλυψε πώς θα λειτουργούσε το «πιο θανατηφόρο μαχαίρι στον κόσμο» κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης καρχαρία
Υπάρχουν πολλά βίντεο προσομοίωσης που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά ίσως ο πιο διάσημος δημιουργός στο YouTube να είναι ο Zack D. Films, ο οποίος καταγράφει πράγματα που δεν είχατε καν συνειδητοποιήσει ότι έπρεπε να γνωρίζετε.
Από την τρομακτική προσομοίωση του πώς ένα δόντι μπορεί να σε σκοτώσει, μέχρι το να μάθεις πώς θα μπορούσες να επιβιώσεις αν σε θαφτούν ζωντανό, ο Zack έχει πραγματικά τις απαντήσεις για τα πάντα.
