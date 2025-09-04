ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Βίντεο προσομοίωσης δείχνει πώς λειτουργεί το «πιο θανατηφόρο μαχαίρι στον κόσμο» έπειτα από επίθεση καρχαρία
BEST OF NETWORK

Βίντεο προσομοίωσης δείχνει πώς λειτουργεί το «πιο θανατηφόρο μαχαίρι στον κόσμο» έπειτα από επίθεση καρχαρία

Ένα βίντεο προσομοίωσης αποκάλυψε πώς θα λειτουργούσε το «πιο θανατηφόρο μαχαίρι στον κόσμο» κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης καρχαρία

Βίντεο προσομοίωσης δείχνει πώς λειτουργεί το «πιο θανατηφόρο μαχαίρι στον κόσμο» έπειτα από επίθεση καρχαρία
Υπάρχουν πολλά βίντεο προσομοίωσης που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά ίσως ο πιο διάσημος δημιουργός στο YouTube να είναι ο Zack D. Films, ο οποίος καταγράφει πράγματα που δεν είχατε καν συνειδητοποιήσει ότι έπρεπε να γνωρίζετε.

Από την τρομακτική προσομοίωση του πώς ένα δόντι μπορεί να σε σκοτώσει, μέχρι το να μάθεις πώς θα μπορούσες να επιβιώσεις αν σε θαφτούν ζωντανό, ο Zack έχει πραγματικά τις απαντήσεις για τα πάντα.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης