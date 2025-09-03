Το φαινόμενο των «ψεύτικων διακοπών»: Γιατί όλο και περισσότεροι λένε ψέματα για το πώς πέρασαν το καλοκαίρι τους
Το φαινόμενο των «ψεύτικων διακοπών»: Γιατί όλο και περισσότεροι λένε ψέματα για το πώς πέρασαν το καλοκαίρι τους
Σύμφωνα με έρευνα, δεν είναι λίγοι αυτοί που παραδέχονται ότι «στολίζουν» τις αφηγήσεις για τις διακοπές τους, με μικρά και αθώα ψέματα
Υπάρχει κάτι μαγικό στις διακοπές. Όσο κι αν μας αγχώνουν πριν φύγουμε, όσο κι αν βρίζουμε στις ουρές των αεροδρομίων ή στο μποτιλιάρισμα της Εθνικής, πάντα επιστρέφουμε με τις πιο υπέροχες ιστορίες. Κι αν δεν είναι ακριβώς έτσι στην πραγματικότητα; Ε, τότε φροντίζουμε να τις κάνουμε να ακούγονται έτσι. Γιατί κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί ότι το ξενοδοχείο είχε χαλασμένο κλιματιστικό ή ότι το «παραδοσιακό ταβερνάκι» σέρβιρε κατεψυγμένες πατάτες.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το TF1 Info, το 54% των Γάλλων ομολογούν ότι λένε ψέματα για τις διακοπές τους. Όχι μεγάλα, επικίνδυνα ψέματα· μικρά, καθημερινά ψεματάκια που «στολίζουν» λίγο την πραγματικότητα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το TF1 Info, το 54% των Γάλλων ομολογούν ότι λένε ψέματα για τις διακοπές τους. Όχι μεγάλα, επικίνδυνα ψέματα· μικρά, καθημερινά ψεματάκια που «στολίζουν» λίγο την πραγματικότητα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα