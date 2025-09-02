Το πιο απρόσμενο ταξιδιωτικό deal: Κρουαζιερόπλοιο προσφέρει «χρυσά διαβατήρια» σε όσους θέλουν να επισκεφτούν όλο τον κόσμο
Οι τιμές των «χρυσών διαβατηρίων» προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία, έτσι όσο μεγαλώνεις, τόσο λιγότερα χρήματα πληρώνεις, για τον γύρο του κόσμου
Η βιομηχανία της κρουαζιέρας πάντα ψάχνει τρόπους να εντυπωσιάσει. Από θεματικά καράβια μέχρι ατελείωτα all-inclusive πακέτα, τίποτα δεν μας κάνει πραγματικά να σηκώσουμε το φρύδι πια. Μέχρι που έρχεται η Villa Vie Residences και λέει: «Ξέρετε τι; Θα κάνουμε τους 90ρηδες τους πιο cool ταξιδιώτες του κόσμου». Και κάπως έτσι, γεννήθηκε το Golden Passport, ένα «χρυσό διαβατήριο» που, με 99.999 δολάρια (περίπου 86.000 ευρώ), χαρίζει σε άτομα άνω των 90 τρία ολόκληρα χρόνια ταξιδιού σε 400 προορισμούς και 140 χώρες.
Η ιδέα είναι τόσο απλή όσο και ανατρεπτική. Ενώ άλλες εταιρείες έχουν προσφέρει εκτεταμένες ή ακόμη και μόνιμες κρουαζιέρες, εδώ το παιχνίδι αλλάζει: οι τιμές πέφτουν όσο μεγαλώνεις. Οι πενηντάρηδες πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά οι 90ρηδες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη μεγάλη περιπέτεια σε «τιμή-δώρο».
